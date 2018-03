A queda de neve numa região periférica de Pequim durante a madrugada desta quarta-feira pôs fim a 135 dias consecutivos de seca na capital chinesa, o mais longo período de sempre sem chuva ou neve na cidade.

Desde 23 de outubro de 2017 que Pequim não registava precipitação em nenhum dos seus distritos.

Trata-se do mais longo período de tempo seco na cidade desde que há registos, quebrando com o recorde de 114 dias sem chuva ou neve ocorrido em 1971.

Em 2014, o Governo central inaugurou um rio construído artificialmente durante 11 anos, e com uma extensão de 1.400 quilómetros, visando bombear água do sul para o norte do país.

Designado Projeto de Diversão de Água Sul-Norte, aquele canal leva quase dez mil milhões de metros cúbicos de água anualmente para o norte da China e chega a fornecer 70% da água usada em Pequim durante os meses mais secos.

A sua construção obrigou à deslocalização de 435 mil pessoas, segundo dados citados pela imprensa local.