A ponte de vidro mais comprida do mundo já abriu ao público na China. A infraestrutura tem 488 metros de comprimento e está suspensa sobre um vale, a 218 metros de altitude, na província de Hebei, proporcionando a quem a percorre uma experiência vertiginosa entre dois penhascos.

A estrutura, construída pela empresa Bailu Group, foi inaugurada no domingo, numa cerimónia a que assistiram cerca de três mil turistas, que puderam experimentar na primeira pessoa a incrível sensação de passar por uma ponte com piso transparente, situada entre dois penhascos, no parque natural de Hongyagu.

É impressionante! É preciso subir muito, mas vale bem a pena o esforço para ver esta ponte no topo do mundo! É uma sensação fantástica!", relatou um turista entrevistado pela CCTV.

Are you brave enough to walk on the glass suspension bridge in Pingshan County, N China's Hebei Province with a height of 715 feet? pic.twitter.com/YJpmU6kBsc — China Xinhua News (@XHNews) 25 de dezembro de 2017

O piso da ponte é composto por 1.077 placas de vidro com apenas quatro centímetros de espessura. A estrutura é reforçada por 12 cabos que pesam 126 toneladas, capazes de suportar terramotos de até magnitude 6 e tufões de até sinal 12, o nível máximo na escala de Beaufort.

A nossa ponte foi desenhada para aguentar mais de 3.000 pessoas, mas para garantir a segurança de todos os turistas só aceitamos 600 de cada vez", disse à CCTV Yang Shaobo, diretor da empresa responsável pela construção.

Video shows tourists walking on a glass bridge at Marenqifeng scenic spot in Wuhu City, east China's Anhui Province, Dec. 23 pic.twitter.com/ZTHeVFFsmh — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 24 de dezembro de 2017

Até agora, a ponte de vidro mais comprida do mundo era uma estrutura de 430 metros no Parque Natural de Zhangjiajie, na província de Hunan. Apesar de perder em comprimento, a ponte do lugar que inspirou as Montanhas Aleluia do filme “Avatar” continua a ser a mais alta, já que está suspensa a 300 metros.