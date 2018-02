Um camião que transportava gás natural liquefeito pegou fogo numa autoestrada na China. O incidente aconteceu na província de Hebei, na semana passada, mas as imagens só agora foram conhecidas.

De acordo com informação da BBC, duas pessoas ficaram feridas com gravidade, após sofrerem queimaduras de elevado grau. Registaram-se ainda seis feridos ligeiros. Todos foram transportados de imediato para o hospital.

O condutor do camião virado no meio da autoestrada, que faz a ligação entre Pequim e Harbin, saiu ileso do incêndio.

Ao todo, três veículos que estavam próximos da origem do fogo arderam.

O momento foi captado em vídeo.