Um homem, munido com uma faca, atacou 11 crianças de uma creche em Pingxiang, no sudoeste da China, perto da fronteira com o Vietname.

Nenhuma das vítimas ficou ferida com gravidade.

A polícia chinesa deteve um indivíduo de 41 anos, de acordo com a imprensa local, desconhecendo, para já, as suas motivações.

O atacante entrou na creche depois de saltar a vedação.