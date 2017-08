A China vai inaugurar, já em setembro, o comboio mais rápido do mundo. A viagem permitirá reduzir a ligação entre Pequim e Xangai a quatro horas e meia, noticia a agência oficial de notícias chinesa.

China's Fuxing trains will run on Beijing-Shanghai #highspeedrail at 350 km/h from Sept, world's fastest commercially-used bullet trains pic.twitter.com/qwLdYnPYHR