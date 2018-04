Um homem que fugiu do local do acidente depois de ter embatido contra uma scooter não queria acreditar quando descobriu que tinha matado o próprio filho e deixado a sua mulher gravemente ferida. O caso aconteceu em Zibo, na província chinesa de Shandong.

O condutor da viatura, apenas identificado como Zhang, foi contra a mulher, que seguia com o filho numa scooter elétrica, depois da família ter estado a jantar com amigos. A mulher e a criança decidiram regressar a casa na scooter, enquanto o homem, que conduzia alcoolizado, seguiu na carrinha.

Assim que se deu o embate, o homem fugiu do local do acidente, deixando a mulher e o filho caídos no meio da estrada. Perante o sucedido, os habitantes que assistiram ao atropelamento chamaram a polícia e uma ambulância, que de imediato se deslocaram ao local.

Apesar das manobras de reanimação, a criança não resistiu aos ferimentos, acabando por ser declarada morta no hospital. Segundo fonte policial, citada pelo jornal The Daily Mail, a mulher ficou ferida com gravidade e continua em estado crítico no hospital.

Através das imagens das câmaras instaladas na rua, a polícia conseguiu ver a matrícula da carrinha e acabou por descobrir o número de telemóvel que estava associado ao registo daquela viatura.

Mais tarde, o condutor voltou ao local do crime com as autoridades, onde admitiu o acidente e chorou a morte do filho.