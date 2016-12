A China apresentou esta terça-feira o seu primeiro helicóptero civil de sete toneladas, designado AC352, com um voo inaugural na cidade de Harbin, no nordeste do país, informou a imprensa oficial.

Elaborado pela Corporação da Indústria de Aviação da China (AVIC, na sigla em inglês), o aparelho é um bimotor com um peso máximo de 7,5 toneladas, que pode transportar até dezasseis passageiros.

O responsável pelo projeto, Lu Weijian, disse que o helicóptero pode também ser utilizado em missões de resgate, operações da polícia ou assistência médica.

Lu afirmou que os primeiros helicópteros serão entregues em 2018.

A AVIC anunciou ainda planos para desenvolver helicópteros para cargas pesadas, de alta velocidade ou com hélices inclináveis.

A indústria aeronáutica chinesa celebrou em novembro passado a IX Feira Internacional da Aviação de Zhuhai, no sul do país, onde mostrou os seus mais recentes progressos, como o caça furtivo J-20.

Neste mesmo evento, a AVIC apresentou o helicóptero não tripulado AV500W, que pode incorporar armamento.

Em junho passado, a construtora aeronáutica europeia Airbus assinou um acordo com um consórcio de empresas chinesas, para criar uma fábrica de montagem de helicópteros na cidade de Qingdao, nordeste da China.

Na altura, o diretor da divisão de helicópteros da Airbus, Norbert Ducrot, afirmou que o país asiático "está destinado a ser o maior mercado" daquele tipo de aeronaves, nos próximos anos.