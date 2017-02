As chuvas torrenciais que atingiram a capital indonésia causaram fortes cheias que provocaram inundações em milhares de casas e em estradas.

A agência para situações de desastre disse hoje que mais de 50 áreas estão inundadas em Jacarta, com a água a atingir 1,5 metros de altura em Jacarta Oriental.

O sistema de drenagem da cidade não foi capaz de suportar o volume de água que também fez com que os rios transbordassem.

A cidade, cuja área metropolitana conta cerca de 30 milhões de habitantes, diz ter, desde então, reduzido o número de zonas suscetíveis a inundações, ao drenar os rios repletos de lixo, além de outras medidas.

As inundações e deslizamentos de terras são comuns na Indonésia, na época de chuvas. Em 2013, as cheias mataram mais de duas dezenas de pessoas em Jacarta e forçaram dezenas de milhares a deixarem as suas casas.

No início deste mês mais de 40 mil pessoas foram afetadas por cheias severas após dias seguidos de chuvas torrenciais no centro do país, e 13 pessoas morreram em deslizamentos de terras em Bali.