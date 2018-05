Um Airbus A319 foi obrigado a aterrar de emergência na China depois da janela do cockpit ter rachado. O copiloto ficou ferido no rosto, avançou a Administração de Aviação Civil da China.

BREAKING: Sichuan Airlines #3U8633 made an emergency landing in Chengdu following a rapid decompression as a result of a failure from the right-main windscreen. Two crew members reported injured. Read more here:https://t.co/gupb7fJXQd pic.twitter.com/VXanXtpQOO — TheAvgeek (@TheAvgeek_net) 14 de maio de 2018

O avião da companhia aérea Sichuan Airlines, deslocava-se de Chongqing, no centro da China, para a capital do Tibete, Lhasa, no sudoeste, aterrou a meio da viagem, na cidade de Chengdu, ainda em território chinês.

Segundo a agência Reuters, os 119 passageiros do voo saíram ilesos, e apenas um outro membro da tripulação sofreu ferimentos ligeiros, durante a aterragem.

O comunicado da Administração de Aviação Civil da China afirma que já está a decorrer uma investigação para apurar as causas do incidente.

Fotografias capturadas pelos passageiros e difundidas no portal do Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, mostram que as máscaras de oxigénio foram libertadas.

Outras imagens mostram que outra janela do cockpit pode ter sido mesmo removida.