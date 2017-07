Na China, uma enxurrada de lama numa estrada em hora de ponta soterrou oito veículos, incluindo um camião. O momento foi filmado por uma câmara de segurança de um dos carros e mostram o momento em que a lama atinge a estrada em Guangxi Zhuang.

As equipas de emergência foram chamadas para resgatar os passageiros. No entanto, quando a ajuda chegou ao local, apenas um continuava preso dentro do carro enquanto os outros já tinham conseguido sair dos veículos.

O homem ficou com ferimentos nas pernas e nas costas e foi levado para o hospital. Outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

Os nossos carros estavam a andar lentamente quando, de repente, vi lama a cair e a atingir-nos. Apanhei um susto de morte. Antes de puder reagir, a lama atingiu-me na cabeça e o meu carro ficou virado", conta Xu, um dos condutores apanhado pela enxurrada.

O acidente aconteceu esta quarta-feira na localidade de Sanjiang Dong, na região autónoma de Guangxi Zhuang. A estrada continua encerrada para trabalhos de limpeza.