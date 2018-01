O rebentamento de uma conduta de água em Londres causou inundações que deixaram várias pessoas encurraladas, na zona de Hammersmith, esta sexta-feira. O nível da água subiu de forma muito rápida, deixando as pessoas presas em carros e estabelecimentos comerciais.

Os serviços de emergência foram mobilizados para o local. O alerta foi dado pelas 20:15.

Os bombeiros de Londres mobilizaram oito veículos para aquela zona e a polícia alertou para os cidadão evitarem o local.

Nas redes sociais, as imagens mostram estradas transformadas em "rios" na capital londrina.

At the end of my road in #Hammersmith just now: a boat! pic.twitter.com/HMqTclXQZR