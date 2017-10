O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anunciou esta sexta-feira que marcou eleições autonómicas na Catalunha para 21 de dezembro, por ter dissolvido o parlamento regional, na sequência da declaração unilateral de independência.

Numa comunicação ao país, Rajoy anunciou que o Governo espanhol ordenou a destituição do presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, o vice-presidente, Oriol Junqueras, e todos os 'consellers' (ministros regionais) da Generalitat, medidas ao abrigo da aplicação do artigo 155.º da Constituição.

Além da destituição do parlamento e dos dirigentes do governo catalão, Rajoy afastou também o diretor-geral da polícia catalã, os Mossos de Esquadra.

As competências dos governantes catalães, agora destituídos, são assumidas pelos ministros do governo espanhol.

São ainda extintos os escritórios da presidência catalã, tal como as "embaixadas no estrangeiro" e os chefes da polícia catalã.

Vários grupos de pessoas, uns a favor e outros contra a independência da Catalunha, continuam a manifestar-se em diferentes pontos de Barcelona, de forma pacífica, até ao momento, segundo a polícia regional catalã.

Fontes dos Mossos d’Esquadra, (polícia regional) explicaram que as duas concentrações mais importantes estão na Praça de Sant Jaume, com cerca de 15.000 pessoas que apoiam a independência, em frente à sede Governo regional, enquanto na Avenida Diagonal cerca de 1.000 pessoas protestam contra a divisão de Espanha.

Os separatistas concentrados em frente à sede da Generalitat têm ainda a esperança de que o presidente do Governo regional, Carles Puigdemont, venha à varanda falar com os presentes e responder às decisões tomadas em Madrid.

Governo e Presidente da República condenaram a decisão do parlamento catalão de declarar a independência unilateral.

O Presidente da República, tal como o Governo, reafirma o respeito pela unidade do Estado espanhol, incompatível com o reconhecimento da invocada declaração unilateral de independência da Catalunha, que, além de não respeitar a Constituição [espanhola], não contribui para a salvaguarda do Estado de direito democrático e o regular funcionamento das instituições" , lê-se numa nota divulgada pela Presidência da República.

Além da posição expressa por António Costa, ao longo da tarde, o Governo português também emitiu uma nota oficial, onde é expresso que "Portugal condena a quebra da ordem constitucional e o ataque ao Estado de direito em Espanha".

Escócia pede "respeito"

União Europeia, através do presidente da comissão Jean-Claude Juncker, tal como Alemanha, Reino Unido, Itália e França condenaram a declaração de independência catalã, considerando que a Espanha continua a ser a sua única interlocutora naquele território.

Do outro lado do Atlântico, também o presidente norte-americano considerou só reconhecer a Espanha, enquanto parceiro.

Dissonante, em certa medida, foi a posição da primeira-ministra escocesa, considerando ser necessário haver "respeito", porque os catalães "devem ter a possibilidade de determinar o seu futuro".

.@scotgov on #Catalonia independence declaration: “We respect position...people of Catalonia must have ability to determine own future.” https://t.co/H1pbHcixs8