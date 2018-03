Carles Puigdemont foi detido pela polícia alemã, este domingo de manhã, numa autoestrada na fronteira com a Dinamarca.

Segundo o advogado do ex-líder catalão, a polícia cumpriu o mandado de detenção europeu que foi emitido pela justiça espanhola.

Puigdemont vinha de carro, desde a Dinamarca, e teria como intenção regressar à Bélgica, mas encontra-se agora detido pela polícia alemã.

O ex-presidente da Catalunha participou, durante os últimos dias, numa conferência na Universidade de Helsínquia, na Finlândia.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de março de 2018

3. El president es dirigia a Bèlgica per posar-se, com sempre, a disposició de la justícia belga. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de março de 2018

No Twitter, o seu advogado relatou a detenção e confirma que o seu cliente estava a regressar à Bélgica.

O alerta veio de Espanha

Os serviços secretos espanhóis alertaram as autoridades alemãs de que o ex-presidente do Governo Regional da Catalunha poderia estar naquele país, noticia o semanário Focus.

De acordo com a EFE, a procuradoria-geral espanhola está a realizar "intensas negociações" com o Ministério Público alemão e a Eurojust (organismo europeu que se dedica à coordenação e cooperação judicial entre Estados-membros) com o objetivo de disponibilizar toda a documentação e material necessários para tornar eficaz os mandados de detenção contra o antigo presidente catalão.

O Supremo Tribunal espanhol decidiu na sexta-feira aplicar prisão efetiva sem fiança a cinco políticos independentistas catalães, acusados de delito de rebelião, no quadro da tentativa de criação de uma república independente na Catalunha.

O juiz do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena emitiu também mandados de detenção europeus e internacionais contra seis dirigentes independentistas pelo seu papel na tentativa de secessão da Catalunha, entre os quais Carles Puigdemont.