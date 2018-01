O ex-presidente do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont deparou-se esta terça-feira com um jovem espanhol em Copenhaga, na Dinamarca, que o abordou e lhe mostrou uma bandeira espanhola, desafiando-o a beijá-la.

De acordo com o jornal espanhol El País, o líder separatista catalão encontrava-se sentado à mesa de um café, num centro comercial da capital dinamarquesa, quando o jovem, de nome Víctor Moreno, lhe perguntou se gostava daquela bandeira.

O político, que está fugido de Espanha depois de ter sido emitido um mandato de captura, respondeu: “Claro que gosto”. A pedido do jovem, Puigdemont beijou inclusivamente o símbolo do país, sublinhando que "não tem qualquer problema com Espanha".

No vídeo, que foi partilhado no YouTube, o jovem tentou ainda provocar o líder catalão, perguntando qual é o problema entre a Espanha e a Catalunha e obteve a seguinte resposta: "Votámos em massa".

No final, o jovem deixou uma ameaça: "Em Espanha o que te espera é a cadeia".

O vídeo foi depois partilhado pelo próprio Carles Puigdemont no Twitter, com a seguinte mensagem: “Um dia compreenderão que não temos nenhum problema com Espanha. A luta é contra quem exerce o poder despoticamente. A democracia é mais importante do que todas as fronteiras, todas as bandeiras e todas as constituições”.

Algun dia entendran que no tenim cap problema amb Espanya ni amb la seva bandera. La batalla és contra qui exerceix el poder despòticament. La democràcia és més important que totes les fronteres, totes les banderes i totes les constitucions https://t.co/IIMbicLt43 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de janeiro de 2018

Puigdemont reclama regresso a Barcelona “sem risco”

Espanha apertou recentemente o cerco para impedir que Carles Puigdemont possa passar a fronteira e chegar à Catalunha, mas o líder separatista disse esta terça-feira em Copenhaga que está a trabalhar para se deslocar ao parlamento catalão. De acordo com o El País, Puigdemont considera o regresso "sem nenhum risco" como "o primeiro passo para a restauração democrática".

Esse é o meu caminho nos próximos dias", indicou Puigdemont, em declarações no parlamento dinamarquês, onde também anunciou que se vai reunir em breve com o novo presidente do parlamento catalão.

Roger Torrent desloca-se na quarta-feira a Bruxelas para se encontrar com os cinco independentistas fugidos à justiça espanhola que foram eleitos nas eleições regionais de 21 de dezembro de 2017 como deputados no parlamento regional, entre eles Carles Puigdemont.

O ex-presidente do governo regional retirou esta terça-feira o pedido para delegar o seu voto de deputado na sessão de investidura, o que leva muitos observadores a pensar que poderá estar a pensar regressar.

O novo presidente do parlamento catalão propôs na segunda-feira o nome do líder separatista para voltar a dirigir o governo da Catalunha, apesar de todos os obstáculos jurídicos que isso implica.

Carles Puigdemont disse segunda-feira, num discurso na Universidade de Copenhaga, que as forças independentistas irão "em breve" formar um novo governo regional, "apesar das ameaças" de Madrid.