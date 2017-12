Cerca de 45.000 apoiantes da independência da Catalunha concentraram-se esta quinta-feira em Bruxelas para uma marcha que visa “acordar a Europa” e que será encerrada com um discurso do presidente deposto da ‘Generalitat', Carles Puigdemont.

Concentrados perto das sedes das instituições europeias, os manifestantes gritam como principal palavra de ordem “Europa, Acorda! Ajuda a Catalunha”.

Os manifestantes chegaram a Bruxelas pelos mais diversos meios de transporte: além dos voos comerciais, centenas viajaram em voos ‘charter’, foram mobilizados mais de 250 autocarros, alguns dos quais tiveram muitas dificuldades em chegar ao “quarteirão europeu”, já que os acessos ficaram bloqueados, e outros deslocaram-se mesmo em viaturas particulares.

Concentrados no “Parque do Cinquentenário”, vizinho das sedes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, os manifestantes, muitos dos quais “embrulhados” em bandeiras da Catalunha, iniciaram uma marcha, no final da qual estão previstos discursos do ex-presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, e da “número dois” do partido independentista Esquerda Republicana da Catalunha, Marta Rovira.

Os pró-independentistas já contaram com o apoio, no terreno, de vários membros do N-VA, o partido independentista da Flandres (região neerlandesa da Bélgica), que em comunicado escreveu que “Hoje somos todos catalães”.