A procuradoria do estado alemão de Schleswig-Holstein fez saber na manhã desta terça-feira que Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, que se exilou na sequência dos acontecimentos provocados pelo referendo realizado a 1 de outubro, deve ser extraditado para Espanha, onde deverá enfrentar a justiça.

Retido na Alemanha, Puigdemont deverá continuar em liberdade sob fiança, já que, segundo a procuradoria, não há perigo de fuga.

A acusação considera antes que Puigdemont é culpado pelos crimes de rebelião e alteração da ordem pública em Espanha.

A decisão sobre a extradição do líder catalão será agora tomada pelo Tribunal Regional Superior do estado localizado no norte da Alemanha.

Braço de ferro em Barcelona

O eleito novo presidente da Catalunha, Quim Torra, confesso apoiante do exilado Puigdemont, mantém-se entretanto empenhado em formar um novo governo para a região, desafiando o poder de Madrid.

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy exige que Torra forme um governo viável para a Generalitat, após o eleito presidente ter incluído quatro ex-conselheiros atualmente detidos no novo executivo.

Esta terça-feira, o juiz Pablo Llarena do Supremo Tribunal espanhol negou a libertação dos ex-conselheiros catalães Josep Rull e Jordi Turull, nomeados para o novo governo, justificando haver um risco de reiterado de atividade delituosa, "aumentado pela vontade expressa do presidente da Generalitat, Quim Torra, de proclamar a república catalã".

Antes, o governo espanhol impediu a publicação no diário oficial da Generalitat do elenco do novo executivo designado por Quim Torra, que deverá ser empossado na quarta-feira.

Em resposta, Quim Torra revelou na manhã desta terça-feira, numa entrevista à rádio catalã RAC1, ter enviado uma carta a Mariano Rajoy para que concretize quais os "problemas jurídicos" que impedem a publicação do decreto com os nomes dos membros da nova Generalitat.

🎙️ president @QuimTorraiPla a @elmonarac1: "Aquest matí hem enviat una carta en què demanem al govern espanyol que ens faci arribar quins impediments jurídics veuen en el nomenament dels consellers. Demanem que contestin avui perquè la presa de possessió està prevista per demà" pic.twitter.com/n3rp7lXmOa — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 22 de maio de 2018

Quarta-feira, Quim Torra, fiel a Puigdemont e ultra-defensor da indepenência da Catalunha, deverá ser empossado como novo presidente da Generalitat. Esta manhã, revelou que irá remeter cartas aos chefes de governo dos países da União Europeia e da EFTA, denunciando que a região vive "um momento de regressão democrática com os direitos nacionais, sociais e cívicos absolutamente ameaçados".