A tempestade Helene, que assolou as ilhas britânicas nos últimos dias, produziu um fenómeno insólito.

Em Yorkshire Dales, uma zona montanhosa do norte de Inglaterra, o vento com rajadas de 128 quilómetros por hora fez com que a água que brotava em queda livre da cascata de Mallerstang Edge começasse a correr no sentido inverso, ao ser projetada para cima. A projeção da água criou um arco-íris que trouxe ainda mais beleza ao momento.

O fenómeno, que aconteceu na terça-feira, foi captado num vídeo que mostra o momento que parece desafiar as leis da natureza.

A tempestade Helene assolou as ilhas britânicas nos últimos dias, com ventos a soprar a mais de 100 quilómetros por hora e chuvas torrenciais, que provocaram cortes de energia e de tráfego.

A Helene, deixou entretanto de existir, mas as ilhas britânicas não se livraram dos ventos fortes, que são agora trazidos pela tempestade Ali.

As fortes rajadas, que levaram as autoridades a emitir alertas para a Irlanda, Escócia e Inglaterra, já provocaram uma vítima mortal. Uma mulher morreu, na quarta-feira, depois de uma caravana ter sido empurrada para uma falésia pelo vento em Clifden, na Irlanda.

A intensidade da tempestade levou as autoridades a alertar as pessoas para a probabilidade de cortes de energia, cortes de tráfego e possibilidades de destroços, assim como para a possibilidade de danos em edifícios, queda de árvores, cortes de estradas e forte ondulação.