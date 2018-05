O dia do casamento marca a relação de qualquer casal. E porque todas as histórias de amor são diferentes, os noivos procuram que este seja um dia único, memorável e irrepetível. Por isso, as cerimónias são preparadas ao detalhe. Na realeza é tudo isto e muito mais. O casamento celebra-se com pompa e circunstânica, perante os olhares de muitos curiosos. Meghan e Harry de Inglaterra casam a 19 de maio e o mundo aguarda com expetativa esta cerimónia. A propósito deste matrimónio recordamos alguns dos casamentos reais que marcaram a História