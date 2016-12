George Morris tem 94 anos, foi à Segunda Grande Guerra, à guerra do Vietname e da Coreia, e voltou para os braços de Eloise. Eloise, de 91 anos, não foi à guerra, mas é uma lutadora que já sobreviveu ao cancro. Duas histórias de vida que se fundem em apenas uma. Este casal norte-americano está junto há 73 anos, um amor de adolescentes que começou nos anos 30 do século passado.

“Depois de me ter visto no recreio da escola, no Kentucky, quando eu tinha 13 anos, o George foi para casa e disse à mãe: ‘Conheci a rapariga com que vou casar’”, contou Eloise no hospital.