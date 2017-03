A improvável ascensão política de Donald Trump fez a apresentadora norte-americana de televisão Oprah Winfrey repensar que poderia candidatar-se à presidência dos Estados Unidos da América (EUA). Foi o que afirmou no programa "The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations", na televisão Bloomberg.

Várias vezes apontada para uma corrida à presidência, a multimilionária de 63 anos sempre descartou entrar na política mas agora pondera fazê-lo.

“Eu, na verdade, nunca pensei sobre isso. Eu nunca considerei a questão, nem como possibilidade'', respondeu ao filantropo David Rubenstein. Isto depois de o anfitrião lhe perguntar se não considerava a possibilidade de concorrer à Casa Branca. Mas logo depois acrescentou: "Pensei: Oh!...Oh".

Referindo-se a Donald Trump, David Rubenstein comentou que "é óbvio que não é necessária experiência governativa para se ser eleito presidente dos Estados Unidos".

E Oprah Winfrey respondeu: "Foi o que eu pensei. Pensei: não tenho a experiência, não sei o suficiente. E agora penso: Oh!", comentou, em referência a Donald Trump, que era conhecido como empresário e apresentador de reality show antes da candidatura.

De acordo com a BBC News, a resposta da também dona do canal de TV por Cabo OWN ainda não confirma se pretende ou não seguir carreira na política, mas já foi bastante diferente da que deu em janeiro ao apresentador Stephen Colbert, no programa “The Late Show”, para a mesma pergunta, a que ela prontamente respondeu: ''Nunca''.

Oprah Winfrey foi apoiante de Barack Obama nas primárias dos democratas em 2008, tendo ajudado o então senador a derrotar Hillary Clinton. Em 2016, a apresentadora esteve a lado da candidata derrotada por Donald Trump. O próprio atual presidente norte-americano sugeriu que Oprah poderia concorrer com ele em 1999, quando ponderou avançar às presidenciais. No entanto, a apresentadora de televisão sempre recusou fazer carreira na política.

E, na verdade, continua a manter essa posição. Nesta entrevista na televisão da Bloomberg, mais seriamente, Oprah Winfrey garantiu: "Não vai acontecer".

O atual presidente dos EUA nunca tinha ocupado cargos públicos antes da vitória eleitoral em novembro de 2016. Na entrevista a David Rubenstein, Oprah também falou do talk show que teve durante 25 anos na televisão e disse que tem como objetivo fazer com que as pessoas entendam que “nós realmente somos mais parecidos do que diferentes”.

Seis anos após o fim do programa "The Oprah Winfrey Show", a apresentadora mais influente dos EUA está de regresso a um canal generalista em sinal aberto, ao ser nomeada "colaboradora especial" no formato de informação e entrevistas "60 Minutos", do canal CBS.