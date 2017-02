Se ser criança nem sempre é fácil, imagine-se como será para o filho de um presidente dos Estados Unidos da América (EUA). Ao longo da campanha eleitoral e depois do ato de posse do pai como 45º presidente dos EUA, Barron Trump esteve na mira da imprensa, sendo alvo de piadas e de muitas críticas. Falou-se no comportamento pouco adequado do menino, de dez anos, que várias vezes mostrou falta de interesse por tudo o que se passava à volta dele.

Mas o filho mais novo de Donald Trump está agora a passar por dificuldades já experimentadas por outras crianças na Casa Branca. É só perguntar à filha de Bill Clinton, Chelsea. Ou às gémeas de George W. Bush, Jenna e Barbara.

Como figura pública, o presidente dos EUA é alvo frequente de críticas nas redes sociais. Mas deverá haver um limite quando se trata dos filhos?

Barron Trump tem sido alvo de bullying virtual desde que o pai anunciou a candidatura à Presidência dos Estados Unidos. Os ataques à criança causaram revolta nas redes sociais, com os internautas a defender que um menino de 10 anos não deveria ser mencionado em discussões políticas.

Donald Trump não ficou indiferente a tudo o que se disse e, na primeira declaração ao país como presidente, pediu respeito pela privacidade de Barron. Também Melania Trump já voltou a dizer que, para que o filho esteja menos exposto, continuará a viver em Nova Iorque, pelo menos até ao final do ano escolar. Só depois disso tenciona mudar-se para a Casa Branca.

De acordo com a BBC, a Casa Branca emitiu entretanto um comunicado em que sublinha "uma antiga tradição de que os filhos dos presidentes usufruam da oportunidade de crescer fora do jogo político". O texto não faz menção ao nome do presidente Trump nem do filho, mas pede que "essa tradição seja preservada".

A mensagem da Casa Branca chegou depois da comediante Katie Rich, e argumentista do programa Saturday Night Live, ter publicado um tweet, entretanto já apagado, no dia da posse presidencial a 20 de janeiro, a afirmar que "Barron será o primeiro franco-atirador do país a aprender o ofício em casa".

Algumas pessoas ficaram furiosas com o comentário, até mesmo espectadores fiéis do programa, e exigiram a demissão da argumentista e um boicote ao Saturday Night Live.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry. — Katie Rich (@katiemaryrich) 23 de janeiro de 2017

Katie Rich acabou por se desculpar pela falta de sensibilidade e, de acordo com a imprensa norte-americana, a rede de televisão NBC suspendeu-a do programa por tempo indeterminado.

Uma publicação no Facebook sobre o tema foi partilhada mais de um milhão de vezes.

A utilizadora Melissa Earnest afirmou que "nenhuma criança merece ser tratada dessa forma". E justificou: "Você pode gostar ou não dos Trump, mas este é o filho deles de dez anos. Ele continua a crescer e as palavras magoam. As palavras têm o potencial para formar uma pessoa.”

Na mesma semana, Donald Trump, em entrevista à estação de televisão Fox News, afirmou que “atacarem o meu filho de 10 anos” no programa Saturday Night Live, da NBC, foi uma “desgraça”.

O presidente sugeriu que o incidente teve impacto em Barron:

“Não é uma coisa fácil para ele. Acreditem em mim”.

A única filha de Hillary e Bill Clinton, Chelsea, também saiu em defesa de Barron Trump, o filho mais novo do antigo adversário da mãe, depois de a criança ter sido alvo de inúmeros comentários negativos nas redes sociais.

“Barron Trump merece ter a oportunidade que todas as crianças devem ter – a de ser uma criança. Apoiar as crianças significa lutar contra as políticas do presidente que magoam os miúdos”, escreveu Chelsea no Twitter, que de resto até é amiga de Ivanka Trump, uma das irmãs de Barron.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 de janeiro de 2017

Doug Wead, que escreveu um livro sobre os filhos de presidentes, explica à Associated Press que as crianças são alvos fáceis da raiva de alguns adultos que querem atingir o presidente.

“Barron não pode ripostar”, realçou Wead.

Os episódios reavivaram questões antigas sobre o modo como se tratam as crianças presidenciais, um modo muitas vezes considerado insensível. Estar em constante exposição é uma das consequências de ser filho do presidente dos EUA. Assim como Barron, filhos de outros presidentes também foram alvo de comentários negativos.

“Eu considero que falar das crianças ultrapassa os limites”, disse à Associated Press Lisa Caputo, que era secretária de Imprensa da Casa Branca quando o Saturday Night Live troçou de Chelsea Clinton, então com 13 anos.

“Elas [as crianças] não se candidataram a um cargo público, elas não desempenham uma função no governo”, acrescentou.

Chelsea Clinton

Chelsea Clinton, de menina a mulher, uma vida com a Casa Branca sempre presente

(Foto: Reuters)

Chelsea Clinton, atualmente com 36 anos, sabe bem o que é ser filha do presidente dos Estados Unidos e estar sob as atenções das câmaras de todo o mundo. Ela que tinha 13 anos quando o pai, Bill Clinton, chegou à Casa Branca.

As redes sociais ainda não existiam na época, mas em 1993 Chelsea foi alvo de insultos por causa da aparência. O apresentador de rádio Rush Limbaugh comparou-a a um cachorro, e o programa Saturday Night Live fez um sketch a troçar dela.

Na época, o produtor-executivo do programa, Lorne Michaels, pediu desculpa publicamente e afirmou que Chelsea "era uma menina que não escolheu ser uma pessoa pública".

Na ocasião, o presidente Clinton afirmou à revista People que, apesar de não se importar de ser alvo de piadas num programa de humor, sentiu que era "muito insensível rir de uma adolescente".

Malia e Sasha Obama

Barack Obama com as filhas Malia e Sasha, 26 de novembro de 2014 (Foto: Reuters)

As filhas do ex-presidente Barack Obama também foram alvo de abusos nas redes sociais durante o mandato de oito anos do pai.

Há dois anos, quando Sasha tinha 13, e Malia, 16, foram mencionadas por uma utilizadora do Facebook que pediu que elas "mostrassem um pouco mais de classe".

A autora era Elizabeth Launten, diretora de comunicação de um congressista norte-americano, e referia-se ao comprimento das saias das meninas: "Vistam-se como se merecessem respeito".

"Post" de Elizabeth Launten no Facebook, entretanto apagado

Como resposta, dezenas de pessoas escreveram ao chefe de Elizabeth Lauten e popularizaram a hashtag #demitamElizabethLauten no Twitter. Lauten desculpou-se publicamente e mais tarde renunciou ao cargo.

Quando a filha mais velha de Barack Obama, Malia, foi admitida na Universidade de Harvard, o site da rede de televisão Fox News teve que apagar uma série de comentários de leitores que a ofenderam por ser negra.

Jenna e Barbara Bush

Jenna, Barbara e o pai, George W. Bush (Foto: Lusa)

As gémeas Jenna e Barbara tinham 19 anos quando o pai, George W. Bush, foi eleito presidente dos EUA.

Quatro anos depois, a revista Maxim decidiu fazer uma fotomontagem das jovens em corpos de modelos com roupas íntimas.

O editor da publicação, James Henidery, disse na ocasião que colocar as irmãs Bush na revista foi "a primeira sugestão que todos lançaram à mesa".

Amy Carter

Jimmy Carter com a mulher Rosalynn e a filha Amy

Amy, a única filha do ex-presidente Jimmy Carter, tinha nove anos quando o pai se tornou presidente, em 1977.

A menina foi a primeira menor de idade a morar na Casa Branca desde a presidência de John F. Kennedy, na década de 1960.

Logo depois, a personalidade introvertida de Amy Carter começou a aparecer nos jornais de forma negativa.

Um repórter alemão escreveu que ela lia livros para se entreter em eventos oficiais e descreveu-a como "eternamente cansada".

O jornal Toledo Blade, do Estado de Ohio, chegou a publicar em 1980: "Amy recebeu muitas críticas, muitas mais do que uma criança é capaz de suportar".