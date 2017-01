O jornal satírico “Charlie Hebdo” lançou, esta quarta-feira, uma edição especial que assinala os dois anos do atentado à redação da publicação, que fez 12 mortos. Como era previsível, a caricatura da capa brinca com questão do terrorismo islâmico.

Na primeira página vê-se um homem a espreitar para dentro do cano de uma arma empunhada por um homem com barba, que tenta representar um muçulmano radical, cartoon legendado com a frase “2017, finalmente o fim do túnel”.

A edição especial sai apenas quatro dias depois do atentado que fez 39 mortos e 69 feridos numa discoteca em Instambul.

A imagem principal do número 1.276 é assinada por Foolz, um dos novos cartoonistas contratados depois do ataque de 7 de janeiro de 2015.

No atentado morreram vários cartoonistas, incluindo o diretor da publicação, Charb, um segurança, o porteiro do prédio e um agente da polícia. Os terroristas reclamaram pertencer à fação da Al-Qaeda no Iémen.