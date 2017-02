Pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, depois de um condutor ter avançado sobre uma uma zona pedonal em Heidelberg, na Alemanha, este sábado.

O homem, que tinha uma faca na sua posse, foi alvejado e ferido pela polícia.

Para já, desconhecem-se os motivos do indivíduo, mas a polícia alemã descarta, até ao momento, a hipótese de se tratar de um ataque terrorista.

O homem, que conduzia um carro alugado, avançou sobre os peões numa praça no centro da cidade. Depois, abandonou a viatura, mas acabou por ser intercetado pela polícia perto a uma antiga piscina da cidade.

Nas redes sociais, circula um vídeo com imagens do momento em que a polícia abateu o suspeito.

VIDEO: Police in #Heidelberg, #Germany shoot a man reportedly armed with a knife after he drove into a pedestrian area. h/t @APatzwahl pic.twitter.com/uDAiLrwbo1