Todos os anos a agência Reuters publica uma seleção de imagens do carnaval no Rio de Janeiro. As imagens do final dos anos 90 e início do milénio deixam transparecer os temas, os hábitos e a cultura de uma festa que atrai famosos um pouco por todo o mundo. A viagem no tempo das imagens de outros carnavais leva-nos à icónica imagem do Presidente brasileiro Itamar Franco junto a uma modelo brasileira sem roupa interior. Traz-nos também à memória a juventude do "fenómeno" Ronaldo ou de Gisele Bündchen. Carnaval no Rio é também palco para muitas estrelas: de Barbara Bush a Maradona. Sinal dos tempos ou talvez não, as imagens destes carnavais mostram-nos uma folia com outra temperatura, bem mais descoberta do que assistimos nos dias de hoje.