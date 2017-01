Na semana da tomada de posse de Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, já na próxima sexta-feira, o também multimilionário mexicano, Carlos Slim, anunciou que vai lançar, ainda este ano, mais um canal de televisão, noticia o Financial Times.

Até aí nada de novo, tendo em conta o império que Slim controla nas telecomunicações e media na América Latina - a Telmex que chegou a deter uma participação na antiga Portugal Telecom. Mas a grande surpresa advém de o fato de ser um canal “feito por mexicanos para mexicanos” nos Estados Unidos.

O anúncio ocorre no momento em que o homem mais forte dos Estados Unidos, Trump, é defensor de políticas de imigração restritiva e até já fez saber que vai ser construído um muro entre México e Estados Unidos para travar o fluxo. Mas Trump já foi mais longe nesta sua “obstinação”. Tem pressionado empresas como a Ford e a General Motors a não transferirem a produção e os empregos para o México. E prometeu obrigar o México a pagar, eventualmente com um imposto, a construção do tal muro fronteiriço que insiste ser para avançar.

Slim, o homem mais rico do México, e o quarto do mundo [com uma fortuna avaliada em 46,9 mil milhões de euros pela revista Forbes em 2016] encontrou-se com o Trump no seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, para um jantar cordial antes do Natal, no qual os dois homens pareciam ter "enterrado o machado", depois do mexicano ter advertido, durante a campanha eleitoral, que a presidência de Trump poderia ser desastrosa para os EUA.

Resta saber se o canal vem alterar o clima de "paz entre" os dois magnatas. É que o Nuestra Visión contará com uma programação, "especificamente para o público mexicano, com 100% de conteúdo mexicano”, disse Publicidad y Contenido Editorial, uma empresa do universo do grupo de Slim, que está a preparar o lançamento da estação.

O Nuestra Visión apresentará filmes, notícias e destaques desportivos da Uno TV e da Claro, a operadora de comunicações móveis que Silm controla no Brasil e que era uma das grandes concorrentes da Vivo - na altura em que esta era detida pela PT e pela espanhola Telefónica.

"A população mexicana representa o segmento mais significativo de minorias hispânicas nos Estados Unidos", disse Victor Herrera, presidente da Nuestra Visión, em comunicado. Herrera prevê que o novo canal tenha uma vasta audiência "atingindo todas as faixas etárias".