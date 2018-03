O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont afirmou este sábado que vai "lutar até ao fim" por todos aqueles que considera "reféns de um Estado repressor" e pela "liberdade na Catalunha".

Numa mensagem divulgada no Twitter, Puigdemont fez referência aos políticos catalães que foram detidos por ordem de um juiz do Supremo Tribunal de Espanha.

Gràcies pel vostre coratge. Gràcies per la vostra força. Dignitat, admiració i respecte. Lluitarem fins al final. Per vosaltres, pels companys i companyes que són ostatges d'un Estat repressor, per la llibertat de Catalunya.#FreePoliticalPrisoners 🎗 pic.twitter.com/IgbM22bUW7

