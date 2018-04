A Procuradoria-Geral alemã entregou ao tribunal de Schleswig a extradição de Carles Puigdemont pelos crimes de rebelião e desvio de fundos públicos, avança a Reuters.

Em comunicado, o Ministério Público alemão pediu ainda que o tribunal mantenha o ex-presidente da Generalitat na prisão enquanto decorre o processo de extradição por considerar que há risco de fuga.

Os procuradores do estado de Schleswig-Holstein afirmam, em comunicado, que a acusação de rebelião incluía a realização de um referendo anticonstitucional, apesar dos confrontos violentos serem esperados.

Carles Puidgemont foi detido, no dia 25 de março, pela polícia alemã junto à fronteira com a Dinamarca no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pela justiça espanhola.

Em 27 de outubro de 2017, Madrid decidiu intervir na Comunidade Autónoma, através da dissolução do parlamento regional, da destituição do executivo regional e da convocação de eleições regionais que se realizaram a 21 de dezembro último.