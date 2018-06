Nem mesmo depois do ataque, os colaboradores do jornal Capital Gazette deixaram de trabalhar. Aliás, a edição de sexta-feira serviu de homenagem aos colegas que tinham acabado de perder a vida. E isso só era possível num parque de estacionamento. E assim foi.

O fecho de edição desta sexta-feira, que saiu um dia depois do ataque, mas foi terminada ainda no próprio dia da tragédia, foi feita num parque de estacionamento. O tiroteio na sede do jornal, em Annapolis, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, fez cinco mortos e outros dois ficaram feridos.

"I don't know what else to do": Grieving Capital Gazette journalists came together Thursday to cover the tragedy unfolding in their own newsroom. https://t.co/uvhP5i6Rlp pic.twitter.com/bNbHbN5fq3 — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 29 de junho de 2018

A manchete do jornal "5 mortos a tiro" foi acompanhada pelos rostos e nomes dos cinco colegas mortos no ataque: Wendi Winters, Rob Hiassen, Gerald Fischman, John McNamara e Rebecca Smith.

Horas depois do ataque, o jornalista Chase Cook usou o Twitter para anunciar que o jornal ia para as bancas no dia seguinte.

I can tell you this: We are putting out a damn paper tomorrow. — Chase Cook (@chaseacook) June 28, 2018

A edição desta sexta-feira leva as páginas de opinião em branco, uma vez que dizem estar "sem palavras" ao que tinha acabado de acontecer.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q — Capital Gazette (@capgaznews) June 29, 2018

O autor do tiroteio que provocou a morte de cinco pessoas na redação do jornal norte-americano foi detido minutos depois do ataque e já acusado de cinco crimes de homicídio em primeiro grau.