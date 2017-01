Na própria noite em que atirou a matar sobre os mais de 50 fiéis que rezavam na mesquita de Sainte-Foy, na cidade do Quebeque, Canadá, matando seis pessoas, Alexandre Bissonnette terá ligado à polícia a denunciar o crime, enquanto atravessava a ponte de Île d'Orléans. A informação é avançada pelo jornal local Le Soleil.

O mesmo jornal sedeado na cidade do Quebeque traça um perfil do jovem: 27 anos, estudante de Ciências Políticas e Antropologia, nascido e criado no Canadá francófono. Solitário. Introvertido. De poucas amizades. Com conhecidos propósitos nacionalistas. Admirador de Donald Trump e Marine Le Pen.

Assistia a quase todas as mesmas aulas que eu. É um solitário. Não tinha amigos”, descreve um estudante, colega de Bissonnette na Universidade Laval, onde estudava e que situa a três quilómetros da mesquita atacada.

De acordo com o Le Soleil, a polícia esteve na casa dos pais de Alexandre Bissonnette, na noite de domingo para segunda-feira. Voltaram lá já na segunda-feira de manhã. Ele é agora tido como único suspeito do tiroteio na mesquita de Sainte-Foy.

O outro indivíduo, de origem marroquina, que também tinha sido detido, já foi libertado e é agora tratado como testemunha e não como suspeito.

La SQ confirme qu’un seul des individus arrêté hier soir en lien avec l’#attentat de #Québec est considéré comme suspect. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) 30 de janeiro de 2017

#Attentat de #Quebec Suite à l’enquête, l’autre individu est maintenant considéré comme témoin. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) 30 de janeiro de 2017

François Deschamps, do comité de acolhimento aos refugiados, revela que Bissonnette costumava comentar a página do Facebook da organização: “Estamos atentos ao que dizem e ao que fazem os extremistas de direita. Ele fazia comentários identitários no nosso Facebook. Agia como um agitador. Costumava atacar também os direitos das mulheres.”

Na página do facebook, o grupo “Bienvenue aux réfugié.es - Ville de Québec” descreve Bissonnette como defensor de posições “pro-Le Pen e antifeministas, quer na Universidade Laval, quer nas redes sociais”.

Éric Debroise conhecia Alexandre Bissonnette. De acordo com o Le Journal du Québec, quando soube da tragédia e das suspeitas sobre Bissonnette, Debroise contactou a polícia para os informar sobre os ideais defendidos pelo jovem: “muito à direita, ultranacionalistas e defensor da supremacia branca”.

Era admirador de Trump e estava permanentemente a criticar a esquerda”, acrescenta Éric Debroise.

Apesar estes ideais, Há quem descreva Bissonnette aos jornais locais, como um jovem "by the book", amante de caça e sem antecedentes criminais. Apenas tinha recebido algumas multas por questões ligadas ao trânsito: falta de cinto de segurança, excesso de velocidade e estacionamento ilegal.