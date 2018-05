O jardim zoológico "Discovery Wildlife", no Canadá, decidiu levar um urso à rua para comer um gelado, situação que, apesar de cómica, acabou por fazer com que aquele zoo fosse processado.

Tal como mostra o vídeo, o urso Berkley aparece sentado no interior de um camião a lamber satisfatoriamente um gelado, que lhe é oferecido por um dos funcionários da gelataria Dairy Queen.

Devido ao episódio, os proprietários do parque enfrentam agora acusações por parte da organização protetora de animais selvagens, Fish and Wildlife.

Sob os termos e condições do zoológico, as acusações estão relacionadas ao alegado fracasso do parque em notificar o governo provincial, antes de deixar o urso sair do zoo", referiu fonte da organização ao The Guardian.