A comissão de ética do Canadá anunciou na segunda-feira ter aberto uma investigação sobre as férias de fim de ano do primeiro-ministro, Justin Trudeau, na ilha particular do filantropo e líder espiritual Aga Khan, nas Caraíbas.

A investigação foi confirmada pela comissária de ética, Mary Dawson, através de uma carta enviada a um deputado da oposição, que a semana passada tinha advertido que Justin Trudeau poderia ter violado a Lei de Conflitos de Interesse. Na carta, a que agência AFP teve acesso, a comissária explica que investiga as férias do primeiro-ministro para determinar se ele infringiu as normas morais ao aceitar viajar para aquela ilha, no helicóptero particular de Aga Khan e com todas as despesas pagas pelo filantropo.

Mary Dawson investiga se o uso por parte do primeiro-ministro do helicóptero privado de Aga Khan para voar para a ilha violou as leis canadianas, que impedem os membros do governo de utilizar aviões privados. A comissária vai também analisar se as férias na ilha de Aga Khan podem ser uma "prenda" para o primeiro-ministro canadiano.

De acordo com as leis canadianas, os membros do governo e os deputados ou os familiares não podem aceitar prendas que possam "influenciar" as decisões políticas. A única exceção à lei é se a pessoa que dá a prenda é um amigo.

A fundação Aga Khan, que em 2014 inaugurou em Toronto o Museu Aga Khan e o Centro Ismaelita, recebe fundos do governo canadiano, o que faz temer um conflito de interesses.

É a primeira vez que a comissária de Conflitos de Interesse e Éticos, cujo cargo foi criado em 2007, investiga um primeiro-ministro canadiano.

Justin Trudeau, que num primeiro momento ficou em silêncio sobre o assunto, reconheceu que passou o fim de ano numa ilha das Bahamas com a família, o presidente do Partido Liberal, um deputado liberal e as esposas.

O primeiro-ministro admitiu entretanto, durante uma viagem pelo Canadá, que alguns cidadãos estavam preocupados com as suas férias, e sublinhou que ficaria "feliz em responder todas as perguntas" da comissão de ética.

Como disse o primeiro-ministro na semana passada, estamos felizes por conversar com a comissária e responder a quaisquer questões que ela possa ter”, refere o gabinete de Justin Trudeau, em comunicado.

Justin Trudeau sempre disse repetidamente que Aga Khan é um amigo de família de longa data: já era amigo do pai, Pierre Trudeau, e transportou o caixão no seu funeral. Pierre Trudeau, pai do atual chefe de governo, foi primeiro-ministro do Canadá de 1968 a 1979 e depois entre 1980 e 1984.