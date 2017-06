Após o incêndio de Pedrógão Grande, que provocou a morte de 64 pessoas e desalojou mais de 150, gerou-se uma onda se solidariedade além-fronteiras. A comunidade portuguesa em Toronto, Canadá, está a organizar uma marcha solidária pelas vítimas do incêndio, com o intuito de angariar donativos que serão “levados a Portugal em nome de todos os canadianos”, anunciou hoje fonte da organização.

A marcha solidária realiza-se a 1 de julho, às 16h30 locais (21h30 em Lisboa), e sairá da Casa das Beiras de Toronto, na rua Caledonia Roas, rumo ao Earlscourt Park.

O evento coincide com as celebrações dos 150 anos do Canadá, que ocorrem no primeiro fim de semana de julho e estarão em Earlscourt Park vários postos para entrega de donativos, que também podem ser feitos através do site da organização em www.canadaforportugal.com.

Os fogos mortais na zona centro de Portugal deixaram um caminho de destruição incluindo pelo menos 64 mortos", lamenta a Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas no Ontário (ACAPO), em comunicado.

Para além das marchas, estão agendados outros eventos para angariação de fundos para as “Vítimas de Pedrógão Grande”. Segundo a organização, aqueles que se queiram juntar a esta onda solidária no Canadá podem-no fazer nos seguintes locais:

- Domingo entre as 11h e as 19h locais, na Casa do Benfica de Toronto;

- Sexta, dia 7 de julho, às 20h, no Oriental Sports Club, em Cambridge, Canadá, ou a sul do Ontário, onde terá lugar o espetáculo de comédia “Força 4 Portugal”.