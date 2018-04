Eram 13:30 (hora local), quando uma carrinha branca sobe o passeio de uma rua na cidade de Toronto, Canadá, e atinge várias pessoas. As imagens divulgadas nas redes sociais após o incidente não deixavam dúvidas. Havia vítimas. Algumas horas depois revelava-se a tragédia em números: nove mortos e 16 feridos.

Watch Deputy Chief Peter Yuen update media on multipe people struck by van at Yonge and Finch in Toronto. 9 dead. 16 injured. Watch on Facebook Live: https://t.co/RFZQ9KIdB1 ^sm https://t.co/Px5ORBBsdp — Toronto Police (@TorontoPolice) April 23, 2018

Pouco tempo depois do atropelamento, as autoridades confirmavam o incidente, mas não avançavam pormenores. Nem se seria um acidente ou um ato deliberado. O condutor que tinha fugido, acabou por ser detido pela polícia e o momento ficou registado por algumas testemunhas.

A polícia recomendou à população que evite a área e admitiu que cerca de oito a dez pessoas teriam sido atingidas pelo veículo.

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018

Muitas foram as fotografias e os vídeos divulgados momentos depois do incidente.

Por ordem da polícia, o metropolitano de Toronto encerrou o serviço da linha 1, que servia aquela zona.

Apesar das autoridades não terem logo avançado com um número de feridos ou vítimas mortais, era possível ver, nas imagens transmitidas pelos canais de televisão canadianos, alguns sacos mortuários com corpos no interior a serem retirados do local e corpos tapados.

Imagens captadas pela radiotelevisão pública canadiana CBC mostraram várias pessoas a serem socorridas na calçada. A imprensa local contabilizou várias ambulâncias a caminho do hospital de Sunnybrook, que confirmou terem dado entrada nas urgências sete vítimas deste incidente.

Following an incident involving a van striking a number of pedestrians in the Yonge and Finch area, Sunnybrook Health Sciences Centre has received seven patients from the scene in its Trauma Centre: https://t.co/4dG1Pk5Unf — Sunnybrook Hospital (@Sunnybrook) April 23, 2018

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, falou aos jornalistas pouco tempo depois e afirmou:

"Os nossos corações estão com todos os que foram afetados por esta situação. Obviamente, nas próximas horas, teremos mais a dizer sobre este assunto"

Em seguida, usou o Twitter para transmitir a mesma mensagem.