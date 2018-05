Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, depois de dois desconhecidos terem deflagrado uma bomba dentro de um restaurante indiano nas imediações de Toronto, no Canadá.

O restaurante no qual explodiu a bomba na noite de quinta-feira está situado na cidade de Mississauga, na região de Peel, Ontário.

A polícia regional de Peel informou que os sujeitos entraram no restaurante pelas 22:30 de quinta-feira (03:30 em Lisboa) e "detonaram um artefacto explosivo improvisado", antes de fugirem.

Uma imagem das câmaras de segurança distribuída pela polícia, através do Twitter, mostrava os dois sujeitos encapuzados e com o corpo totalmente tapado a entrarem no restaurante.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

— Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018