Um novo incêndio ameaçou, esta quarta-feira, o bairro de Bel Air, em Beverly Hills, Los Angeles, e várias mansões arderam. O perigo obrigou mesmo o departamento de Bombeiros de Los Angeles a emitir novos alertas de evacuação obrigatória na região.

Os fogos levaram ainda a que as escolas fechassem uma vez que não há forma de garantir a segurança dos alunos.

Já em Ventura, as chamas dos incêndios ameaçaram, esta quarta-feira, mais de doze mil casas, tendo obrigado milhares de pessoas a fugir.

De acordo com a imprensa internacional, o incêndio que deflagrou na terça-feira, está a ser atiçado pelos ventos de Santa Ana que sopram do deserto da Califórnia e cujas rajadas atingem até 115 quilómetros por hora. As chamas fizeram pelo menos um morto e já destruíram centenas de casas.

O incêndio de Los Angeles já consumiu mais de 20 hectares, enquanto o foco de incêndio que está nas colinas e na cidade de Ventura já consumiu perto de 27 mil hectares. Outro incêndio, no Vale de San Fernando, ao norte de Los Angeles, obrigou à retirada de pessoas de 2.500 casas.