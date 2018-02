Dois apaixonados por adrenalina, mas também um pelo outro, decidiram transformar o casamento numa aventura memorável: Kimberly Weglin e Ryan Jens, residentes na Califórnia, deram o nó em cima de uma rede entre falésias do Parque Nacional do Grand Canyon, nos EUA.

Kimberley com 25 anos e Ryan com 33, nunca disseram que não a uma boa aventura. Decidiram, por isso, que o dia mais importante das suas vidas teria de refletir, de alguma maneira, esse gosto em comum.

O casal deu o "sim" em cima de uma colorida rede estendida entre duas falésias do Grand Canyon, a cerca de 121 metros acima do nível do solo. E, tal como manda a tradição, o casamento contou com a presença dos familiares e amigos de ambos, que também acabaram por entrar no espírito, ao realizar acrobacias e atividades radicais durante a cerimónia.

Num vídeo publicado por Kimberly, é possível ver a noiva a "chegar ao altar", acompanhada pelo pai, Mark Weglin, que não esconde o nervosismo da situação e acaba por tropeçar a meio do caminho.

A união ocorreu em novembro do ano passado, mas só agora foram tornadas públicas fotos e vídeos do casamento, nas respetivas redes sociais dos destemidos recém-casados.