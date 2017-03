Os dois irmãos, Jayden e Carlos Cortez, com um e dois anos respetivamente, foram encontrados a salvo dentro do carro da ama das crianças, que tinha sido roubado na passada quinta-feira, na Califórnia.

A polícia de Cathedral City, uma cidade no sul da Califórnia, localizou o carro a 12 quilómetros de Palm Springs, na manhã desta sexta-feira, conta a Sky News.

De acordo com as autoridades, a ama dos dois bebés terá saído do carro por breves instantes, quando o incidente aconteceu. O alerta foi emitido de imediato.

Sobre o suspeito do roubo do carro, a polícia não tem informações, mas felizmente a vidas destes dois irmãos está em segurança.

A polícia acabou por partilhar o momento com a família de Jayden e Carlos, no Facebook.