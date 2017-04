Pelo menos 15 pessoas morreram e 42 ficaram feridas, na sequência de uma explosão, este domingo, numa igreja em Tanta, no Delta do Nilo, no Egito. As informações estão a ser avançadas pela Reuters e pela CNN, que citam órgãos de comunicação egípcios.

Desconhece-se ainda a natureza da explosão, que ocorreu durante as celebrações do Domingo de Ramos, na igreja copta de São Jorge.

O ataque traz à memória o atentado de dezembro, na maior catedral copta do Cairo, que matou 25 pessoas e ferido 49. Foi o ataque mais mortífero contra a minoria cristã no Egito em muitos anos.

Os cristãos coptas do Egito enfrentam perseguição no país, que se incrementou desde 2011, durante o regime de Hosni Mubarak. Vários ataques foram já levados a cabo, matando dezenas de pessoas.

Os cristãos coptas são uma pequena minoria no Egito. Não são mais do que 10% dos 91 milhões de habitantes.