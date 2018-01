Um novo balanço oficial do ataque ocorrido no sábado contra o Intercontintal Hotel na capital do Afeganistão, Cabul, confirma pelo menos 19 mortos, incluindo 14 cidadãos estrangeiros.

Catorze estrangeiros e quatro afegãos foram mortos”, declarou o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Najib Danish, em declarações ao canal Tolo news, sem precisar as nacionalidades dos expatriados.

A televisão Tolo News referiu, contudo, que o número de vítimas será superior a 40, segundo fontes ouvidas junto das forças de segurança.

Já em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, o mesmo porta-voz do Ministério do Interior indicou que entre as vítimas estrangeiras até agora identificadas constam cidadãos da Ucrânia, Venezuela, Grécia e Quirguistão.

O porta-voz também referiu que 11 das vítimas mortais são funcionários da companhia aérea Kam Air. Uma fonte desta companhia afegã confirmou, até ao momento, a morte de 10 funcionários estrangeiros: oito ucranianos e dois venezuelanos.

O anterior balanço do ataque, reivindicado entretanto pelos talibãs, dava conta de seis vítimas mortais, incluindo um cidadão oriundo da Ucrânia. A identificação do cidadão ucraniano foi confirmada pelo governo de Kiev.

O ataque que teve como alvo o Hotel Intercontinental em Cabul, uma unidade hoteleira de luxo que é muito frequentada por estrangeiros e por políticos afegãos, teve início no sábado e que só terminou mais de 12 horas depois. Foi reivindicado por um grupo de talibãs.

Um grupo de cinco atacantes entrou no hotel pouco depois das 21:00 locais (17:30 de Lisboa) de sábado e fez explodir uma granada para abrir caminho antes de começar a disparar sobre seguranças e clientes.

Depois seguiram-se intensas trocas de tiros entre as forças de seguranças afegãs e os insurgentes que se prolongaram por várias horas.

Em junho de 2011, este mesmo hotel foi alvo de um ataque também reivindicado pelos talibãs, que fez 21 mortos.