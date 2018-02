Depois de muito de especular à volta da cabeleira loira e, aparentemente volumosa de Trump, o mistério chegou finalmente ao fim. Um vídeo publicado na internet mostra a careca do presidente, depois deste ter sido atingido por uma forte ventania.

As imagens foram captadas na semana passada, enquanto o atual presidente norte-americano se preparava para embarcar no seu jacto presidencial, Air Force One, e foi atingido por uma forte rajada de vento, que não só o despenteou, como também revelou a sua vasta calvície.

O momento não passou despercebido pelos internautas, que rapidamente viralizaram o vídeo com humor e piadas à mistura.

at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 7 de fevereiro de 2018

if someone were to have a scalp reduction scar, it would be here pic.twitter.com/Q8OKMT26P3 — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 7 de fevereiro de 2018

O presidente dos EUA já afirmou várias vezes que não usa peruca, mas admitiu usar laca para manter o penteado.