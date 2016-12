A polícia belga deteve uma pessoa suspeita de planear ataques terroristas no país, na sequência de uma operação antiterrorismo realizada no bairro de Schaerbeek, em Bruxelas, na segunda-feira.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da polícia belga informou que um homem de 34 anos foi detido na área de Liedts, no bairro de Schaerbeek, sem manifestar qualquer resistência. No local foram ainda apreendidos um computador e armas de fogo, referiu o procurador do caso, citado pela RTL.

A operação antiterrorismo contou ainda com a colaboração das equipas de desativação de explosivos que examinaram um pacote suspeito, mas não foram encontrados engenhos perigosos.

Durante a operação policial várias ruas e linhas de elétrico do bairro belga foram encerradas e as pessoas que vivem naquele local foram escoltadas até casa por agentes da autoridade.

O homem detido é suspeito de planear ataques terroristas e foi presente a tribunal esta terça-feira.

O bairro de Schaerbeek tem sido alvo de frequentes operações policiais depois de ter servido de refugio aos homens que orquestraram os ataques em Bruxelas ao aeroporto e a uma estação de metro.