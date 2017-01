A secretária e estenógrafa do chefe da propaganda nazi Joseph Goebbels morreu na última semana, no dia em que se comemorou o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Brunhilde Pomsel tinha 106 anos e era tida, pelas funções que exerceu, como a pessoa que melhor conhecia os meandros da propaganda nazi.

A informação sobre a sua morte foi avançada por Christian Kroenes, o realizador de "A German Life", o documentário de 2016 que conta a história de vida de Brunhilde. A mulher morreu no lar de idosos em Munique onde vivia.

Brunhilde Pomsel foi secretária de Joseph Goebbels durante três anos. No documentário, disse que não se sentia culpada de nada e assegurou que os funcionários da propaganda nada sabiam sobre o Holocausto.

Nós próprios vivíamos encurralados num campo de concentração”, assegurou.

Brunhilde era apenas uma das seis secretárias de Joseph Goebbels. Apesar do que alegou no documentário, era tida como uma das últimas testemunhas do que se passava no topo dos comandos do nazismo.

O realizador Christian Kroenes assegura que se manteve mentalmente sã até à hora da sua morte.

“Mantínhamos contacto. A última vez que falei com ela foi por altura do seu aniversário, a 11 de janeiro”, disse, em declarações à AFP.