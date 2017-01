Uma brincadeira trocou este domingo o icónico símbolo de Hollywood, colocando o cartaz do Parque Griffith a dizer 'Hollyweed', numa referência à legalização do uso recreativo de marijuana na Califórnia, aprovada em referendo em novembro.

A polícia estava a tentar descobrir a identidade do homem que, todo vestido de preto, foi apanhado pelas câmaras de segurança a pendurar dois panos por cima das letras ‘O’, transformando-as em ‘E’, e assim criando a palavra Hollyweed, que contém 'weed', a designação popular para erva.

A brincadeira pode ter sido uma 'piscadela de olho' aos eleitores da Califórnia, que em novembro aprovaram a Proposta 64, que legalizou o uso da marijuana para fins recreativos, escreveu a agência de notícias espanhola Efe.

Esta droga leve, aliás, pode agora ser consumida em toda a costa leste dos Estados Unidos, no seguimento de um conjunto de alterações à lei, que agora permite a utilização desta droga.

As fotografias rapidamente se espalharam pelas redes sociais durante a tarde, antes de as autoridades tirarem os panos e o cartaz voltar a dizer 'Hollywood'.

This is not the first time the Hollywood Sign became the Hollyweed Sign. -- Happened in Dec. 1983 (Her-Ex) pic.twitter.com/dVxXyHt1bo