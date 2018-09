O vídeo de uma avó com Alzheimer está a correr o mundo e já conta com milhares de visualizações. As imagens, publicadas no YouTube, chegam do Brasil e mostram uma jovem a dar de comer à avó na cozinha.

De repente, a idosa fica estática e a olha para a neta, que lhe pergunta se ela quer dizer alguma coisa. Num breve momento de lucidez, a idosa emociona-se, ao reconhecer a jovem que tem à frente e que a está a alimentar com todo o carinho, enquanto a convida para “apanhar sol” depois da refeição.

“Amo-te”, diz a avó baixinho, enquanto as lágrimas lhe descem pelo rosto. Ao assistir a momento tão raro de lucidez, a neta também não consegue conter as lágrimas de felicidade.

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para os 135,5 milhões.

A associação Alzheimer Portugal completa 30 anos este ano e, durante o mês de setembro, está a percorrer o país com a iniciativa “Passeio da Memória”, cujo objetivo é sensibilizar as populações para a doença e angariar fundos para outras ações.

De acordo com os dados da Alzheimer Europe, estima-se que existam cerca de 132 mil pessoas com esta doença em Portugal.