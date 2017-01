Um pedido público de desculpas à escala mundial e um abastado livro de cheques. Assim, é a nova realidade do gigante britânico Rolls-Royce, conhecido pelos seus carros de alto-luxo, mas também por fabricar motores para aviões civis e militares, comboios, barcos, submarinos nucleares e centrais de energia.

A Rolls-Royce vai pagar um total de 671 milhões de libras - cerca de 773 milhões de euros - para resolver casos de fortes suspeitas de corrupção e compra de favores em vários países.

O acordo foi assumido em tribunal para evitar processos na sequência das investigações levadas a cabo há alguns anos pelas autoridades do Reino Unido, Estados Unidos e Brasil.

Rússia, China, Tailândia, Índia e Indonésia são os restantes três países onde o fabricante britânico terá presenteado com carros de luxo e grossas maquias de dinheiro, quem o podia ajudar a conquistar contratos.

De acordo com as investigações, os casos de subornos ocorerram entre 1989 e 2013.

O comportamento descoberto no decurso das investigações pelo Departamento Anti-Corrupção [Serious Fraud Office] e outras autoridades é completamente inaceitável e pedimos desculpas, sem reservas, por isso" , refere o depoimento publicado pelo responsável máximo da Rolls-Royce.

Warren East, além do pedido de desculpas exigido em tribunal, garante também que a atuação da empresa já é e será diferente no futuro.

As práticas passadas que foram descobertas não refletem a maneira como a Rolls-Royce faz negócios, hoje. Agimos de uma maneira fundamentalmente diferente, com tolerância zero a qualquer tipo de má conduta comercial", frisou.