O motim de domingo à tarde, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ), na cidade de Manaus, capital do Estado federal do Amazonas, fez pelo menos 60 mortos e facilitou a fuga a vários prisioneiros. A fuga aconteceu não só no estabelecimento prisional onde se registou o motim, de onde escaparam mais de 100 reclusos, mas também numa cadeia situada a poucos quilómetros, o Instituto Prisional António Trindade (IPAT).

Foi desta última prisão que escapou um fugitivo que decidiu documentar o momento no Facebook, publicando algumas fotos.

O jovem Brayan Bremer foi condenado por tráfico de drogas e estava detido no IPAT, sob um regime prisional semiaberto, segundo avançou a Globo.

Não é de estranhar que 72 prisioneiros do IPAT tenham conseguido fugir com maior facilidade após a rebelião do COMPAJ, visto que, segundo um porta-voz da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, existiu cooperação entre os prisioneiros de ambas as unidades.

A fuga foi primeiramente “celebrada” na noite de domingo, com a foto e a seguinte legenda: “Na Fulga na cadeia”.

Ao lado de Brayan encontra-se outro criminoso, já capturado pelas autoridades.

Mas esta foto inicial, que se tornou viral nas redes sociais, não foi a única. Na tarde de segunda-feira, segundo avança a Globo, o criminoso voltou a publicar outra foto, com quatro jovens, mas apagou-a de imediato.

As reações nas redes sociais têm sido diversas, mas destacam-se alguns memes:

De acordo com as autoridades, pelo menos 40 fugitivos já foram recapturados.