Os detidos de uma esquadra brasileira, no Estado da Bahia, na cidade de Itamaraju, tiraram selfies e gravaram um vídeo ao lado de um possível refém. O incidente ocorreu no último sábado, por volta das 14:00 locais (16:00, em Lisboa).

As imagens dos homens que aparecem armados foram publicadas nas redes sociais e, segundo avançou a Globo, a situação teve origem num motim que aconteceu depois de um recluso se ter sentido mal.

No vídeo, os prisioneiros surgem a ameaçar um homem enrolado em lençóis que será refém do grupo. De acordo com as autoridades locais, trata-se de outro prisioneiro que espera julgamento por alegada violação.

Os guardas prisionais só conseguiram controlar a situação após cerca de três horas, com a ajuda de unidades especializadas e três equipas da Polícia Civil. Ninguém ficou ferido.

A certa altura, é possível ouvir-se no vídeo um dos prisioneiros a pedir melhores condições e cuidados de saúde, nomeadamente para o detido que se sentiu mal.

Não invada com maldade a gente. Se invadir com maldade, ele vai morrer. Vai morrer. Entra 'no sapatinho'. Vamos negociar. Nós só queremos melhoria. Queremos ser transferidos para a cadeia, porque um preso passou mal aqui e vocês não o atenderam. Nós só queremos a melhoria".

A delegada Valéria Fonseca, coordenadora da Polícia Civil na Região, defendeu que a situação com o refém era “simulada” e, tendo em conta este discurso, a situação parece ter funcionado como uma manobra para chamar a atenção para as condições vividas na cadeia da esquadra.

Mas o vídeo não veio só.

Algumas fotos e selfies foram tiradas e publicadas no Facebook de um jovem “Marlon Blak Dii” que, segundo apurou a Globo, foi um dos prisioneiros responsáveis pela revolta.

Na legenda de uma das fotos, aparece uma descrição a reivindicar poder: “Nós quer é o controlo da situação”.

Após a publicação de algumas imagens, nomeadamente de um prisioneiro a fumar, surge outro vídeo que mostra a destruição que os prisioneiros causaram nas celas.

Após o motim

Segundo a autoridade policial de Itamaraju, Bernardo Pacheco, todas as armas que aparecem no vídeo foram apreendidas, assim como os telemóveis utilizados para filmar o motim.

Na lista de apreensões constam cinco telemóveis, 35 doses de marijuana e oito armas artesanais.

Ainda no sábado, 13 presos responsáveis pelo motim foram logo transferidos para a cadeia de Teixeira de Freitas, o que permitiu à esquadra de Itamaraju ficar dentro da capacidade de detenções recomendadas pela lei: 16, no total.