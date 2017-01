Uma menina de cinco anos perdeu os pais, esta sexta-feira à noite, num acidente de viação, no Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, e percorreu, sozinha, mais de um quilómetro de uma estrada de terra batida, à procura de ajuda. O acidente aconteceu numa estrada secundária da localidade de Porto Murtinho, que fica a quase 450 quilómetros de Campo Grande, a capital do Estado. Após despiste, o carro capotou e embateu numa árvore, provocando a morte aos dois adultos.

A criança percorreu a estrada sozinha até encontrar um funcionário de uma fazenda, que avisou o patrão e alertou as autoridades. O homem conta que andava no campo quando viu o carro da família passar e diz que se lembra do olhar da menina através do vidro da viatura. A mesma criança que lhe apareceu à frente, minutos depois, a pedir ajuda.

De acordo com o portal G1, que cita a Polícia Civil, os pais da criança morreram de imediato. A parte da frente, onde seguiam ficou totalmente destruída. A menina seguia na parte de trás do veículo e saiu ilesa.