Tem o tamanho de três campos de futebol e está cheio de água salgada. Foi construído em 2001 e é aqui que “os locais” preferem passar o tempo livre, em dias de calor. Não é uma praia, mas parece. E assim, os brasileiros poupam dinheiro nas viagens até à praia e não “aturam turistas”. Este piscinão está situado perto do aeroporto do Rio de Janeiro, mas isso não afasta ninguém. Muito menos famílias com crianças, que adoram a água “calma”