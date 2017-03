Milhares de brasileiros saíram à rua para defender o processo Lava Jato e criticar a impunidade dos políticos no país. As manifestações decorreram em várias cidades, mas a adesão ficou abaixo do inicialmente esperado pelos movimentos que organizaram as marchas: o Movimento Vem Pra Rua e do MBL (Movimento Brasil Livre). Mesmo assim, foram muitos os que responderam à chamada e a originalidade dos cartazes marcou o protesto